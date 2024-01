MP de Madri pede 4 anos de prisão para acusados de pendurar boneco de Vini Jr.

O Ministério Público (MP) de Madri anunciou nesta terça-feira (5) que pediu quatro anos de prisão para os quatro acusados de terem pendurado um boneco com a camisa do atacante Vinícius Júnior em uma ponte da capital espanhola para simular o enforcamento do jogador brasileiro.

O MP informou em um comunicado que os acusados são "membros do grupo ultra Frente Atlético, ideologicamente identificado com a extrema-direita" e cometeram crimes de "ameaças e contra os direitos fundamentais".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além dos quatro anos de prisão, a acusação pede uma indenização por "danos morais" causados a Vini.