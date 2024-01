Jogo entre Bayern e Union Berlin, adiado pela neve, será em 24 de janeiro

O jogo entre Bayern de Munique e Union Berlin, adiado no último fim de semana por conta da forte nevasca na Baviera, foi remarcado para o dia 24 de janeiro, anunciou a Liga Alemã de Futebol (DFL) nesta terça-feira (5).

O duelo, válido pela 13ª rodada da Bundesliga, deveria ter acontecido no sábado, mas as condições meteorológicas provocaram o fechamento de várias vias de Munique e causaram transtornos no transporte público da cidade, impedindo as autoridades de estabelecerem as condições de segurança adequadas para os espectadores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Bayern é o vice-líder da Bundesliga, três pontos atrás do Bayer Leverkusen, mas com um jogo a menos.