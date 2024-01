Jogadores de futebol palestinos – uma seleção sem Estado

Em meio ao conflito entre Israel e o Hamas e sem poder jogar em casa, palestinos tentam se classificar para Copa do Mundo. Preparação na Jordânia e jogo nos Emirados Árabes fazem parte da nova rotina.Apesar da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, a seleção palestina de futebol segue disputando as eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. As partidas tiveram de ser transferidas de local, assim como os treinos dos jogadores, agora realizados no exterior. Mas, afinal, por que existe uma seleção nacional sem um Estado palestino reconhecido? A Football Association of Palestine foi fundada em 1928. Naquela época, ela representava principalmente jogadores judeus e britânicos que atuavam no território sob Mandato Britânico da Palestina após a Primeira Guerra Mundial. Depois da fundação do Estado de Israel, em 1948, a entidade foi fundida na Israel Football Association (Associação de Futebol de Israel). Anos mais tarde, em 1962, uma outra entidade foi fundada, a Palestinian Football Association (PFA), englobando os palestinos árabes – com ligas na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. A Federação Internacional de Futebol (FIFA) e a Confederação Asiática de Futebol (AFC) só reconheceram a PFA em 1998, depois de a Autoridade Nacional Palestina ter assumido formalmente funções governamentais nos territórios palestinos. Inicialmente, a seleção palestina jogava apenas no exterior. Somente em 2008, o primeiro estádio compatível com os padrões da FIFA foi inaugurado em Al-Ram, perto da cidade de Ramallah, na Cisjordânia, com gramado artificial e 6.000 lugares. No entanto, devido à situação muitas vezes tensa nos territórios palestinos, mesmo assim jogos em casa tiveram que ser disputados no exterior. Quais as consequências do conflito para a seleção palestina? A seleção palestina teve, em partes, destino semelhante ao da seleção israelense: perdeu os treinos e teve que procurar locais substitutos seguros para os jogos internacionais. As atividades de futebol foram suspensas nos territórios palestinos, e a PFA cancelou a participação no torneio Merdeka, na Malásia, em outubro, no qual competiram, além dos anfitriões, a Índia e o vencedor Tadjiquistão. Com este campeonato, os jogadores de futebol palestinos queriam, na verdade, se preparar para as próximas etapas das eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo de 2026: fora de casa contra o Líbano e em casa contra a Austrália. No entanto, devido ao conflito militar de Israel com o Hamas na Faixa de Gaza e também com o Hisbolá no Líbano, ambos os jogos foram transferidos para o exterior. A seleção palestina se preparou para as duas partidas na Jordânia. Onde os palestinos estão jogando? A partida dos palestinos contra o Líbano foi disputada em 16 de novembro, na cidade de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. As duas equipes empataram em 0 a 0. O "jogo em casa" contra a Austrália foi disputado nesta terça-feira (21/11) em Ardiya, no Kuwait. Os palestinos perderam por 1 a 0. Inicialmente, a Argélia havia anunciado que sediaria o jogo dos palestinos contra a Austrália e, até novo aviso, todas as outras partidas competitivas e de teste. No entanto, a FIFA e a AFC avisaram os norte-africanos que isso não seria possível, já que, de acordo com as regras, as partidas oficiais precisam ser realizadas na área geográfica da seleção em questão, portanto, na Ásia. Quem joga na seleção palestina? A equipe palestina é treinada por Makram Daboub desde 2021. O tunisiano indicou 26 jogadores para os dois jogos contra Líbano e Austrália. Dez deles atuam em clubes dos territórios palestinos e dez no exterior, incluindo Indonésia, Tailândia, Chile, Bélgica, Suécia e Suíça. Três jogadores estão sob contrato com clubes israelenses e três estão atualmente sem time. Qual o nível da seleção palestina? No atual ranking mundial, a seleção palestina ocupa a 96ª posição entre 207 seleções, 25 posições atrás de Israel (71ª). Em 2014, ela venceu a AFC Challenge Cup – um campeonato para membros considerados "emergentes" no futebol asiático – e se classificou pela primeira vez para a Copa da Ásia, que seria realizada no ano seguinte na Austrália. Na estreia na Copa da Ásia, a seleção palestina foi eliminada ao ficar em último lugar do grupo, com três derrotas. Em 2019, conseguiu dois empates na edição do campeonato nos Emirados Árabes Unidos, mas, como terceiro colocado do grupo, perdeu novamente a chance de chegar às quartas de final. Agora, os palestinos estão novamente classificados para a próxima Copa da Ásia, que será disputada no Catar, de 12 de janeiro a 10 de fevereiro de 2024. Quando se trata de Copa do Mundo, os palestinos nunca se classificaram. Mas, desta vez, apesar do começo tímido na segunda fase das eliminatórias com apenas um ponto em dois jogos, as chances são um pouco melhores, já que para o mundial de 2026 nos EUA, Canadá e México o número de seleções da Ásia aumentou de quatro para oito. O objetivo da seleção palestina é, pelo menos, terminar a segunda fase das eliminatórias em segundo lugar no grupo e, assim, chegar pela primeira vez à terceira fase. A Palestina está no grupo 1 da segunda fase que, além do Líbano e da Austrália, conta com Bangladesh. As equipes se enfrentam em turno e returno, e as duas mais bem colocadas avançam para a fase seguinte. O último jogo do grupo 1 está marcado para 11 de junho de 2024. "Participar de uma Copa do Mundo seria um sonho, todo jogador quer alcançar isso", disse o goleiro Rami Hamadi, um dos mais experientes do atual elenco, com 40 partidas internacionais. "E queremos deixar nosso povo sonhar." Autor: Stefan Nestler