Israel reporta 138 reféns na Faixa de Gaza

No ataque do Hamas em solo israelense em 7 de outubro, os militantes islamistas mataram 1.200 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 240, de acordo com as autoridades.

Israel respondeu com intensos bombardeios na Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, e lançou uma ofensiva terrestre em 27 de outubro. Até o momento, cerca de 16.000 pessoas morreram no pequeno território palestino.

Uma semana de trégua, de 24 de novembro a 1º de dezembro, permitiu a libertação de 105 reféns, incluindo 80 israelenses trocados por 240 palestinos detidos nas prisões israelenses, como parte de um acordo entre Israel e o Hamas, com o Catar como principal mediador.

Cinco reféns foram libertados antes da trégua.

