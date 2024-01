Israel anuncia combates terrestres em Khan Yunis, cidade do sul de Gaza

As tropas israelenses lançaram, nesta terça-feira (5), operações terrestres na cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, informou o Exército, que estendeu as suas operações ao sul desse território palestino na guerra contra o Hamas.

"Estamos agora no coração de Jabaliya, no coração de Shejaiya (no norte da Faixa) e agora também no coração de Khan Yunis", disse o major-general Yaron Finkelman, chefe do Comando Sul do Exército israelense, relatando o "dia mais intenso desde o início da operação terrestre" no enclave palestino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

myl-ayv/smw/js/pc/aa