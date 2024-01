Hamas drogou reféns para que parecessem 'felizes' ao serem soltos, diz funcionária israelense

Combatentes do movimento islamista palestino Hamas drogaram reféns antes de libertá-los durante a trégua na guerra com Israel para que parecessem "calmos e felizes", afirmou nesta terça-feira (5) uma funcionária do Ministério da Saúde israelense.

Hagar Mizrahi, chefe de Medicina Geral no ministério, declarou perante o Parlamento israelense que calmantes foram administrados aos reféns capturados no ataque do Hamas em solo israelense em 7 de outubro.

"Deram a eles comprimidos de Clonex para que parecessem calmos e felizes antes de entregá-los" ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), disse Mizrahi à comissão de Saúde, sem especificar se baseava essa afirmação em depoimentos ou em análises de sangue realizadas nos reféns.