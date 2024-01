'Gladbach' vence Wolfsburg no último minuto da prorrogação e vai às quartas da Copa da Alemanha

O Borussia Mönchengladbach venceu o Wolfsburg por 1 a 0 no último minuto da prorrogação com um gol de Manu Kone, pelas oitavas de final da Copa da Alemanha, no único confronto desta terça-feira (5) entre times da primeira divisão.

O 'Gladbach' continua assim a sua caminhada numa competição que já não conta mais com Bayern de Munique e RB Leipzig, eliminados nas fases anteriores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partida entre Mönchengladbach e Wolfsburg, respectivamente 10º e 11º da Bundesliga, permaneceu empatada durante 120 minutos, até que o francês 'Manu' Kouadio Koné, que entrou na reta final do tempo regulamentar, deu a vitória e a classificação à sua equipe no último minuto da prorrogação (120').