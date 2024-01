Getafe e Valencia vencem e avançam na Copa do Rei

Getafe e Valencia cumpriram as expectativas em seus jogos fora de casa pela 2ª fase da Copa do Rei contra Atzeneta e Arosa, respectivamente, duas equipes da 3ª RFEF (quinta divisão espanhola).

O time madrilenho venceu por 2 a 1 em sua visita ao modesto valenciano Atzeneta. Josep Seguí (56') empatou minutos depois de Juanmi Latasa (53') abrir o placar, mas o atacante do Getafe voltou a balançar as redes (74') para garantir a classificação.

Na Galicia, o Valencia venceu o Arosa por 1 a 0 com um gol logo no início do ucraniano Roman Taremchuk (8').