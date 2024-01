Funcionários da Tesla na Dinamarca anunciam greve

A greve começou em 27 de outubro com 130 mecânicos da Tesla em 10 oficinas na Suécia e depois virou um conflito entre os sindicatos de vários setores e a fabricante de veículos elétricos.

O maior sindicato dinamarquês, 3F, anunciou nesta terça-feira (5) uma greve em solidariedade com os trabalhadores da Tesla na Suécia, que decretaram uma paralisação pela recusa da montadora americana a assinar um acordo coletivo de salários.

"A solidariedade é a pedra fundamental do movimento sindical e supera as fronteiras nacionais", afirmou o presidente da 3F Transport, Jan Villadsen, citado no comunicado.

Os acordos coletivos, negociados setor por setor, são a base do modelo nórdico do mercado trabalhista e cobrem quase 90% dos trabalhadores suecos e 80% dos dinamarqueses, garantindo salários mínimos e condições de trabalho.

