Forças israelenses lutam contra o Hamas no sul da Faixa de Gaza

Forças israelenses enfrentavam nesta terça-feira (5) combatentes do Hamas no sul da Faixa de Gaza após a expansão da ofensiva no território palestino, onde a ONU fez um alerta a respeito de um "cenário ainda mais infernal" para os civis bloqueados. Israel inicialmente concentrou sua ofensiva no norte de Gaza, mas o Exército a lançar panfletos no sul do território para avisar os civis palestinos que devem fugir para outras áreas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Tanques israelenses, veículos armados e escavadeiras foram observados na segunda-feira perto da cidade Khan Yunes, no sul de Gaza, lotada de civis que fugiram de suas casas mais ao norte no início da guerra.

O Exército afirmou na segunda-feira que adotou ações "agressivas" contra o "Hamas e outras organizações terroristas" em Khan Yunes. Também alertou que a principal rodovia no norte e leste da cidade "constitui um campo de batalha". Durante a noite, testemunhas relataram à AFP violentos combates nas proximidades de Khan Yunes e bombardeios aéreos em Rafah, no extremo sul do território. A agência palestina Wafa informou "várias mortes" em um ataque na cidade de Gaza. O Hamas anunciou no Telegram que seus combatentes atingiram dois veículos militares e um tanque perto de Khan Yunes. Foguetes também foram lançados a partir de Gaza contra o território israelense. O Exército israelense notificou as mortes de três soldados em Gaza, o que eleva a 78 as baixas das Forças Armadas no território. Organizações internacionais de ajuda alertaram que os civis no território densamente povoado estão ficando sem locais de refúgio. "Nenhum lugar é seguro em Gaza e não há para onde ir", disse Lynn Hastings, coordenadora humanitária da ONU para os territórios palestinos.

"Um cenário ainda mais infernal, à qual as operações humanitárias não vão poder responder, está prestes a se desencadear", acrescentou Hastings em um comunicado. Israel declarou guerra ao Hamas depois do ataque de 7 de outubro do grupo islamista, que terminou com 1.200 mortos, a maioria civis, e 240 sequestrados, segundo as autoridades israelense. Em resposta, o governo israelense prometeu aniquilar o Hamas e libertar todos os reféns em Gaza.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirma que a guerra matou quase 15.900 pessoas no território, 70% delas mulheres e menores de idade. Na cidade de Rafah, perto da fronteira com o Egito, Abu Jahar al-Hajj afirmou que um bombardeio aéreo perto de sua casa foi "como um terremoto".