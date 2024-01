F1 mantém São Paulo e confirma 6 corridas sprint em 2024

A Fórmula 1 confirmou nesta terça-feira (5) que irá organizar seis corridas sprint na temporada 2024, mesmo número de 2023, e uma delas será no Grande Prêmio do Brasil, com China e Miami como novidades.

O circuito de Interlagos, em São Paulo, é o único a ter organizado uma prova sprint em todas as temporadas desde que o formato foi adotado, em 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estados Unidos, Áustria e Catar foram palco em 2023, assim como Azerbaijão e Bélgica, que serão substituídos por Miami e China, fora do calendário da Fórmula 1 desde 2020 por conta da pandemia e que estará de volta depois de cinco anos.