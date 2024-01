Ex-candidato presidencial panamenho é preso pela Interpol na Costa Rica

O OIJ não divulgou o nome do detido, mas o ministro da Segurança do Panamá, Juan Manuel Pino, confirmou à AFP que se trata de David Ochy.

A polícia da Costa Rica deteve, nesta terça-feira (5), o empresário e ex-candidato à presidência do Panamá, David Ochy, suspeito de lavagem de dinheiro e procurado pela Interpol, informaram autoridades de ambos os países.

Além de ser procurado por lavagem de dinheiro na Costa Rica, Ochy também é procurado pela Interpol devido a um processo pendente no Panamá por corrupção.

O empresário panamenho está ligado em seu país ao caso "New Business", um escândalo no qual o ex-presidente panamenho Ricardo Martinelli (2009-2014) foi condenado a quase 11 anos de prisão, acusado de comprar uma editora com dinheiro público.

Ochy e seu irmão Daniel são proprietários de uma das empresas que, segundo a sentença, depositou dinheiro nesse fundo comum (a sociedade era conhecida como "New Business") para a compra da Editora Panamá América (Epasa).

Esse dinheiro provinha de pagamentos adiantados pelo Estado para o conserto de uma rodovia no Panamá.

No entanto, enquanto Daniel foi condenado a oito anos de prisão por este caso, seu irmão David, detido nesta terça-feira na Costa Rica, não pôde ser julgado por gozar de imunidade eleitoral, pois na época era pré-candidato presidencial em um partido fundado e dirigido por Martinelli.