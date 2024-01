EUA devolve à Turquia relíquias roubadas estimadas em US$ 8 milhões

"Durante meu mandato, devolvemos 90 antiguidades à Turquia, avaliadas em mais de US$ 60 milhões" (R$ 297 milhões), afirmou o promotor do distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

Entre as 41 peças devolvidas, estão duas esculturas da cabeça do imperador romano Caracala e o Busto de uma Dama, contrabandeados de Bubon, sítio arqueológico da era romana no sul da Turquia, que foi amplamente saqueado nos anos 1960.

As autoridades de Nova York devolveram à Turquia antiguidades avaliadas em US$ 8 milhões (R$ 39,6 milhões), algumas das quais foram roubadas na década de 1960, informou um promotor nesta terça-feira (5).

As peças foram devolvidas em uma cerimônia que contou com a presença do vice-ministro da Cultura da Turquia, Gokhan Yazgi.

"Juntos, podemos pôr fim aos golpes desferidos contra a identidade e a história dos povos", declarou.

O Busto de uma Dama data dos anos 160-180 d.C. Após ser roubado de Bubon, foi levado para a Suíça pelo comerciante de antiguidades Robert Hecht, falecido em 2012, de acordo com o comunicado do promotor Bragg.

Posteriormente, Hecht o vendeu ao Museu de Arte de Worcester, onde permaneceu em exibição até ser apreendido em junho de 2023.

As cabeças de Caracala, uma com a versão jovem do imperador que estava no Museu de Arte Fordham, e outra representando uma idade mais avançada, que estava no Museu Metropolitano de Nova York, foram apreendidas pelas autoridades americanas em março de 2023.

Desde a sua criação, a Unidade de Tráfico de Antiguidades do escritório do promotor de Manhattan recuperou mais de 4.700 relíquias avaliadas em mais de US$ 400 milhões (R$ 1,98 bilhão) e devolveu mais de 4.000 a 25 países.