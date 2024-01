Espanha fecha fase de grupos da Liga das Nações feminina com vitória sobre a Suécia

Embora Salma Paralluelo tenha empatado minutos depois (11'), as suecas abriram uma vantagem de dois gols antes do intervalo, por intermédio de Kosovare Asllani (14') e Stina Blackstenius (29').

A Espanha, já classificada para o 'Final Four' da Liga das Nações feminina, fechou a fase de grupos nesta terça-feira (5) com uma vitória por 5 a 3 sobre a Suécia, em Málaga.

A partida, que colocou as atuais campeãs mundiais contra a seleção número 1 do ranking da Fifa, correspondeu às expectativas do público local, que queria uma reação de 'La Roja'.

No segundo tempo, Athenea del Castillo (51'), Mariona Caldentey (78' e 89') e Fiamma Benítez (81') viraram o placar para fechar a fase de grupos com 5 vitórias e uma derrota, sofrida na última sexta-feira contra a Itália em Pontevedra (3-2), horas depois de a Espanha ter confirmado a classificação para a fase final após a derrota da Suécia para a Suíça (1-0).

No Final Four, que será disputado de 21 a 28 de fevereiro, a 'Roja' disputará sua classificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Para garantir presença no evento na capital francesa, do qual participam apenas três nações europeias, a Espanha precisa vencer o duelo semifinal, determinado pelo sorteio do dia 11 de dezembro.

Em caso de derrota, continuará com chances de ir a Paris caso a França, sede dos Jogos Olímpicos e, portanto, já classificada automaticamente, chegue à final. Nesse caso, a Espanha poderia conseguir a sua vaga vencendo a partida que vale o terceiro lugar.

No momento, a 'Roja' conhece dois possíveis adversários no Final Four: a França, do grupo A2, e a Alemanha, do grupo A3.