COP28: Espanha adere à aliança para abandonar investimentos em fósseis

Espanha, Quênia e Samoa se juntaram, nesta terça-feira (5) na COP28, a uma aliança de países empenhados em acabar com os investimentos em energia fóssil.

A Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) nasceu em 2021 e já conta com 24 membros, detalhou o ministro dinamarquês da Política Climática, Dan Jorgensen, em coletiva de imprensa.

A Espanha, lembrou sua ministra da Transição Ecológica, Teresa Ribera, já aprovou uma lei que proíbe o investimento público em novos projetos de petróleo e gás.