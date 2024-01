Contrabandistas norte-coreanos usam bandeiras de ilhas do Pacífico para importar petróleo

As "redes de contrabando" norte-coreanas estão registrando navios em países do Pacífico para se disfarçarem enquanto contrabandeiam petróleo, de acordo como ex-especialistas em sanções da ONU e documentos obtidos pela AFP. Com sanções estritas que limitam a capacidade de Pyongyang de importar combustíveis, os contrabandistas na Coreia do Norte têm adotado métodos cada vez mais criativos para burlar as autoridades e evitar a fiscalização. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo especialistas de segurança, estes esforços poderiam estar diretamente relacionados às ambições militares do país.

"Quase nenhuma ilha do Pacífico escapou às tentativas norte-coreanas de esconder seus navios", disse Neil Watts, ex-membro do painel de especialistas do Conselho de Segurança da ONU sobre a Coreia do Norte. De acordo com uma base de dados do Centro de Estudos Avançados de Defesa, em Washington, que monitorou as linhas marítimas do Estreito de Taiwan e da Península Coreana, foram identificados 17 navios registrados em Palau, Niue, Ilhas Cook ou Tuvalu. Ao monitorar estas embarcações, os especialistas da instituição identificaram padrões de "comportamento de alto risco" que acreditam estar associados às cadeias "ilícitas" do abastecimento de petróleo na Coreia do Norte. Outros 11 navios com bandeiras de Niue ou Palau foram citados desde 2020 em relatórios do Conselho de Segurança da ONU, acusados de transportar petróleo para a Coreia do Norte. Watts, um ex-capitão da Marinha sul-africana, disse que os contrabandistas procuram criar "camadas de confusão". Esta ação dificulta que investigadores determinem se um navio está realizando atividades legítimas ou transportando contrabando.

Em agosto de 2020, um navio-tanque de 6.000 toneladas foi adquirido pelos seus novos proprietários após mais de uma década transportando carga para uma empresa de logística no Vietnã. Os registros indicam que foi renomeado como Sky Venus e registrado sob a bandeira de Palau. A embarcação foi facilmente incorporada às frotas marítimas na Ásia, mas pesquisadores da ONU começaram a notar movimentos suspeitos.

De acordo com relatórios de sanções da organização, o Sky Venus atracou em terminais petrolíferos para carregar combustível antes de se encontrar com navios menores para entregar sua carga. Em meados de 2021, o navio-tanque operava como uma "nave-mãe" de contrabando. Através destas cadeias de transferências "de navio para navio", os investigadores afirmam que o combustível foi levado de volta para a Coreia do Norte.