Comunicado do Business Wire :Taulia

O modelo de vários financiadores nos programas de financiamento da cadeia de suprimento foi criado para proporcionar resiliência a partir da diversificação e de um conjunto mais amplo de financiamento para diferentes moedas, geografias, tamanhos de clientes e perfis de crédito. Combinado com a tecnologia certa, ele também permite que as empresas se protejam contra o risco de liquidez, principalmente durante períodos de incerteza econômica.

A inclusão de dois grandes bancos internacionais é a mais recente em uma rede já grande e cada vez maior de financiadores disponíveis para os clientes da Taulia no mundo inteiro, permitindo às empresas ter acesso a um fundo de financiamento cada vez mais amplo e diversificado, com maior escolha, liquidez e disponibilidade de capital.

Cedric Bru, CEO da Taulia, comentou:"Incluir o Banco da China e o BNP Paribas na rede de financiadores da Taulia é um feito enorme e estamos muito felizes de poder trabalhar com eles. Esses acordos marcam um passo significativo no cumprimento da missão da Taulia de permitir que as empresas desbloqueiem a liquidez presa nas cadeias de suprimento, ajudando-as a crescer e transitar nas condições de mercado em constante mudança".

Xun Liu, chefe do departamento de Transações Bancárias da filial do Banco da China Limited em Londres, comentou:"Esta parceria com a Taulia é um passo importante e inovador para melhorar as soluções de financiamento da cadeia de suprimento na filial de Londres do Banco da China. Ela nos posiciona como líderes na oferta de soluções modernas e eficientes que facilitarão as empresas e o crescimento do comércio. A experiência da Taulia em tecnologia e acordos de financiamento da cadeia de suprimento, combinada com os amplos recursos e práticas do banco, sem dúvida ajudará as empresas a administrar seu fluxo de caixa de forma mais eficaz".

Bruno Lechevalier, chefe de Capital de Giro do BNP Paribas na EMEA, comentou:"A partir da sua solução totalmente integrada com SAP, a Taulia oferece um grande valor agregado às empresas, apoiando-as na otimização de seu capital de giro e na securitização de sua rede de cadeia de suprimento. Buscando servir da melhor forma nossos clientes comuns, temos o prazer de anunciar que agora fazemos parte da rede de financiadores da Taulia, disponibilizando várias soluções de capital de giro.

Sobre a Taulia

A Taulia é uma fintech fornecedora de soluções em gestão de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia (EUA). A Taulia ajuda as empresas a acessar o valor vinculado a suas contas a pagar, contas a receber e inventário. A plataforma e a rede da Taulia de mais de 3 milhões de empresas permitem que os clientes executem suas estratégias de capital de giro, apoiem seus fornecedores com pagamentos antecipados e contribuam para a criação de cadeias de suprimento sustentáveis. A Taulia processa mais de US$ 500 bilhões por ano e conta com a confiança das maiores empresas do mundo, incluindo Airbus, AstraZeneca e Nissan. Em março de 2022, a Taulia passou a fazer parte da SAP. Para mais informações, acesse www.taulia.com.

Sobre a filial do Banco da China Limited em Londres