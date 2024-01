Comunicado do Business Wire :Take-Two Interactive

A Rockstar Games consolidou sua reputação como criadora de mundos vivos complexos com a série Grand Theft Auto, uma das propriedades de entretenimento mais bem-sucedidas de todos os tempos, com mais de 410 milhões de unidades vendidas no mundo inteiro. Com inúmeros jogos aclamados pela crítica, incluindo a série Grand Theft Auto, a série Red Dead Redemption, a série Max Payne, Bully, L.A. Noire, a série Midnight Club e The Warriors, a Rockstar Games ajudou a impulsionar o entretenimento interativo para o centro da cultura moderna. Siga a Rockstar Games no YouTube, Instagram, X e Facebook.

Comemorando seu 25º aniversário em dezembro, a Rockstar Games foi pioneira no gênero de videogame de mundo aberto com o lançamento de Grand Theft Auto III em 2001. Com cada sucesso de bilheteria sucessivo na série, incluindo Grand Theft: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas e Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto se tornou uma das propriedades mais vendidas, mais aclamadas pela crítica e influentes em todo o entretenimento moderno. A mais recente iteração da série, Grand Theft Auto V, vendeu mais de 190 milhões de unidades até o momento. A série de faroeste de grande sucesso da Rockstar Games, Red Dead Redemption vendeu mais de 81 milhões de unidades no mundo inteiro até o momento, com seu lançamento mais recente, Red Dead Redemption 2, inovando em termos de fidelidade e imersão.

"Grand Theft Auto VI continua nossos esforços para ampliar os limites do que é possível em experiências de mundo aberto altamente imersivas e guiadas por histórias", disse Sam Houser, fundador da Rockstar Games. "Estamos entusiasmados por poder compartilhar essa nova visão com jogadores do mundo inteiro."

Com sede na cidade de Nova York, a Take-Two Interactive Software, Inc. é uma desenvolvedora, editora e comerciante líder de entretenimento interativo para consumidores do mundo inteiro. Desenvolvemos e publicamos produtos principalmente por meio da Rockstar Games, 2K, Private Division e Zynga. Nossos produtos são projetados para sistemas de jogos de console, PC e móveis, incluindo smartphones e tablets. Entregamos nossos produtos por meio de varejo físico, download digital, plataformas on-line e serviços de streaming em nuvem. As ações comuns da empresa são negociadas publicamente na NASDAQ sob o símbolo TTWO. Para mais informações corporativas e de produtos, acesse nosso site em http://www.take2games.com.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

As declarações contidas neste documento, que não são fatos históricos, incluindo declarações relacionadas às perspectivas da Take-Two Interactive Software, Inc. ("Take-Two", "Empresa", "nós", "nos" ou pronomes similares) são consideradas declarações prospectivas de acordo com os regulamentos federais. ("Take-Two", a "Empresa", "nós", "nos" ou pronomes semelhantes), são consideradas declarações prospectivas de acordo com as leis federais de valores mobiliários e podem ser identificadas por palavras como "antecipa", "acredita", "estima", "espera", "pretende", "planeja", "potencial", "prevê", "projeta", "busca", "deve", "irá" ou palavras de significado semelhante e incluem, mas não se limitam a, declarações relativas à perspectiva de nossos negócios futuros e desempenho financeiro. Essas declarações prospectivas baseiam-se nas crenças atuais de nossa administração, como também nas suposições feitas e nas informações atualmente disponíveis, que estão sujeitas a incertezas inerentes, riscos e mudanças nas circunstâncias que são difíceis de prever. Os riscos de conduzir negócios internacionalmente, inclusive como resultado de eventos geopolíticos imprevistos; o impacto das mudanças nas taxas de juros pelo Federal Reserve e outros bancos centrais, inclusive em nosso portfólio de investimentos de curto prazo; o impacto da inflação; a volatilidade das taxas de câmbio de moeda estrangeira; nossa dependência do pessoal-chave de gerenciamento e desenvolvimento de produtos; nossa dependência de nossos produtos NBA 2K e Grand Theft Auto e nossa capacidade de desenvolver outros títulos de sucesso; nossa capacidade de aproveitar oportunidades no PlayStation®5 e no Xbox Series X|S; fatores que afetam nosso negócio móvel, como custos de aquisição de jogadores; o lançamento oportuno e a aceitação significativa de nossos jogos no mercado; a capacidade de manter níveis aceitáveis de preços em nossos jogos.

Outros fatores importantes e informações estão contidos no Relatório Anual mais recente da Empresa no Formulário 10-K, incluindo os riscos resumidos na seção intitulada "Fatores de Risco", no Relatório Trimestral mais recente da Empresa no Formulário 10-Q e em outras apresentações periódicas da Empresa à SEC, as quais podem ser acessadas em www.take2games.com. Todas as declarações prospectivas estão sujeitas a essas declarações cautelares e aplicam-se apenas à data em que são feitas. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.