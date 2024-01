Comunicado do Business Wire :Saudi Fund for Development

O diretor executivo do Fundo Saudita para o Desenvolvimento (SFD), Sua Excelência Sultão Al-Marshad, assinou um novo contrato de empréstimo de desenvolvimento com o Ministro das Finanças da República do Tajiquistão, Sua Excelência Kahhorzoda Fayziddin Sattor, por meio do qual o SFD contribuirá com US$ 100 milhões para financiar o projeto hidroelétrico Rogun, uma iniciativa histórica que aumentará a segurança energética, alimentar e hídrica e promoverá o desenvolvimento sustentável do país.

SFD's CEO, H.E. Sultan Al-Marshad and Tajik Finance Minister, H.E. Kahhorzoda Fayziddin Sattor commemorate $100 million development loan agreement. (Photo: AETOSWire)