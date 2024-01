Comunicado do Business Wire :PUMA

Global sports company PUMA has today announced that it has scaled up its textile recycling innovation, RE:FIBRE, replacing recycled polyester with RE:FIBRE technology in all PUMA football Club and Federation replica jerseys from 2024 onwards. (Photo: Business Wire)

Desde o lançamento do piloto em 2022, com a produção de roupas de treino recicladas para os times de futebol que estampam a marca PUMA, a tecnologia RE:FIBRE tem sido usada para criar as réplicas dos uniformes da Suíça e Marrocos da Copa do Mundo Feminina, bem como para o terceiro uniforme do Girona na temporada 2023/24. Em 2024, as réplicas das camisas oficiais de futebol da PUMA*, incluindo as da Eurocopa e Copa América, serão fabricadas com materiais reciclados RE:FIBRE feitos de roupas velhas e resíduos de fábrica, em vez de apenas garrafas plásticas recicladas.

O vídeo se baseia no compromisso da marca em simplificar as iniciativas de sustentabilidade da PUMA para que todas as pessoas possam entender e participar. Isso surge depois de uma pesquisa feita pela PUMA revelar que 71% da juventude sente que suas vozes não estão sendo ouvidas no âmbito do meio ambiente e gostaria de ver as marcas assumindo mais compromissos (49%), comunicando melhor seus objetivos (40%) e sendo mais transparente (34%).

Como parte desse compromisso de melhorar a comunicação, a PUMA lançou o podcast RE:GEN REPORTS em junho de 2023. O objetivo que as informações densas do seu Relatório de Sustentabilidade sejam mais acessíveis e adaptadas ao público da geração Z.

O trabalho contínuo da PUMA no campo da sustentabilidade mostra que a marca melhorou sua classificação no Índice de Sustentabilidade Global 100 da Corporate Knight, passando da 77ª para a 47ª posição. Mas a jornada ainda não acabou. Você pode saber mais sobre as metas de sustentabilidade da PUMA e a RE:FIBRE em foreverbetter.com.

* excluindo réplicas locais do Fenerbahçe SK, Shakhtar Donetsk e uniformes de origem local.

Notas de edição:

Danos causados por resíduos têxteis:

-- Cerca de 15 milhões de peças de vestuário de segunda mão chegam ao Gana todas as semanas

-- 40% das peças de vestuário que chegam ao Gana são classificadas como resíduos e acabam depositadas em aterros. Em torno de 100 toneladas por dia

-- Os aterros sanitários em Gana causam graves danos ambientais e às indústrias agrícolas. (link)

Ambições da PUMA:

-- 100% de poliéster reciclado proveniente de resíduos têxteis

-- Leia mais sobre as metas 10For25 da PUMA aqui (link)

PUMA

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

