Comunicado do Business Wire :ExaGrid

A ExaGrid®, a única solução de Armazenamento de Backup em Camadas do setor, anunciou hoje que a empresa foi homenageada com dois prêmios da indústria, incluindo:

O exclusivo Armazenamento de Backup em Camadas da ExaGrid é a única solução de armazenamento criada especificamente para backup, melhorando o desempenho de backup, o desempenho de restauração, escalabilidade à medida que os dados crescem, segurança, recuperação contra ransomware, recuperação de desastres e a economia do backup, com baixos custos iniciais e ao longo do tempo. Todas as outras soluções são soluções de armazenamento genéricas ou dispositivos de deduplicação em escala inline. No último ano, o crescimento da ExaGrid acelerou, e a empresa expandiu suas equipes de vendas e suporte ao cliente em todo o mundo, permanecendo positiva em termos de Caixa, EBITDA e P&L. A ExaGrid apoia mais de 4.000 organizações em todo o mundo, em mais de 80 países.

A premiação Storage, Digitalisation and Cloud (SDC) Awards concentra-se em reconhecer a inovação, experiência e sucesso do setor de TI em uma variedade de importantes disciplinas. Armazenamento, segurança, nuvem, automação, digitalização - alguns dos principais elementos de construção dos negócios digitais de hoje, liderando o caminho em seus setores industriais escolhidos.

-- Prêmio Storage Awards "The Storries XX" - Empresa de Armazenamento Imutável do Ano

-- Prêmio Storage Awards "The Storries XX" - Fornecedor de Hardware de Backup Corporativo do Ano

"Estamos honrados com o reconhecimento contínuo que recebemos pelo nosso Armazenamento de Backup em Camadas, e agradecemos a todos que votaram em nós, e à nossa equipe, nossos clientes e nossos parceiros de canal pelo apoio", disse Bill Andrews, Presidente e CEO da ExaGrid. "Estamos orgulhosos de ganhar novamente o prêmio de Empresa de Armazenamento do Ano, o que é um testemunho não apenas do nosso produto, mas também do suporte ao cliente de nível especialista, e do nosso sucesso e crescimento como empresa. Muito obrigado à equipe do SDC Awards por organizar uma noite maravilhosa que celebrou muitos líderes do setor, e parabéns aos nossos colegas vencedores de prêmios."

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de aterrissagem da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo à medida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações em massa de alto custo da infraestrutura de TI e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Visite-nos em exagrid.com ou conecte-se conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora eles gastam significativamente menos tempo com armazenamento de backup em nossos casos de sucesso do cliente. A ExaGrid tem orgulho de sua pontuação NPS de +81!

Mídia: Mary Domenichelli ExaGrid mdomenichelli@exagrid.com

