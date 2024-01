Comunicado do Business Wire :Andersen Global

Andersen Global expande ainda mais sua plataforma na Irlanda por meio de um Contrato de Cooperação com a Philip Lee LLP, ao acrescentar serviços jurídicos complementares às suas capacidades fiscais existentes no país. A Philip Lee LLP foi fundada em 1993 como uma empresa butique e desde então cresceu para ser um escritório de advocacia de serviço completo com capacidades em áreas como blockchain, tecnologia, construção, bancos, segurança cibernética, emprego, energia e recursos naturais, mídia, concorrência, propriedade e produtos farmacêuticos. Com sede em Dublin e liderada pelo sócio-gerente, Jonathan Kelly, a empresa trabalha com clientes em mais de 100 países para oferecer soluções personalizadas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, Mark Vorsatz, disse: "Philip Lee é uma soma importante à nossa plataforma mundial à medida que continuamos expandindo os recursos para prestar serviços contínuos e sem fronteiras. Jonathan e sua equipe compartilham nossa paixão pela administração e irão proporcionar um valioso conhecimento a nossos membros e empresas colaboradoras."

"Nossa equipe adquire uma profunda compreensão dos requisitos comerciais e jurídicos de cada cliente e reconhece a necessidade de nossos clientes por serviços profissionais integrados e multidisciplinares", compartilhou Kelly. "Nossa cooperação com a Andersen Global aperfeiçoa nossas capacidades fiscais com os recursos de uma empresa internacional e consolida nosso compromisso de manter uma vantagem competitiva no mercado." A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membro independentes e legalmente separadas, compreendendo profissionais tributários, jurídicos e de avaliação de todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa-membro dos EUA, Andersen Tax LLC, a Andersen Global possui agora mais de 14.000 profissionais a nível internacional com presença em mais de 400 localidades mediante suas empresas-membro e empresas colaboradoras.