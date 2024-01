Cinco militares são detidos por suposto tráfico de migrantes na Colômbia

No total, foram presas 24 pessoas em oito cidades da Colômbia, acusadas dos crimes de conspiração para delinquir, tráfico de migrantes, suborno, lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos.

Batizada de "A Agência", a rede oferecia uma rota de barco da ilha caribenha de San Andrés (norte), próxima à Nicarágua, que recebe cerca de um milhão de turistas por ano.

Em pouco mais de um ano, mais de 200 migrantes irregulares, incluindo "chineses, vietnamitas, equatorianos e venezuelanos", foram encontrados nas águas de San Andrés e da Nicarágua, segundo a Promotoria.

Trata-se de uma rota recente e mais cara, que evita atravessar Panamá e Costa Rica. A AFP identificou postagens em redes sociais de supostos coiotes que promovem esse trajeto.

Segundo a Migração, a rede transportava os migrantes de diferentes cidades colombianas até San Andrés ou o Golfo de Urabá, a última parada antes do Darién.

Centenas de milhares de migrantes a pé chegam a este ponto sob o controle do Clã del Golfo, o maior grupo de narcotráfico do país. Para atravessar até a linha de fronteira, eles pagam de US$ 170 até US$ 500 (R$ 840 até R$ 2.475) se for uma "rota vip" que inclui transporte em mulas, barco e outras "comodidades", constatou a AFP em setembro.