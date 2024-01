Ataque acidental de drone do Exército mata 85 civis na Nigéria

Um drone do Exército nigeriano matou acidentalmente pelo menos 85 civis no domingo (3) em um município do estado de Kaduna, noroeste do país, afirmaram as autoridades dos serviços de emergência.

"O gabinete da zona noroeste recebeu informações das autoridades locais de que 85 corpos foram enterrados até o momento, enquanto as buscas prosseguem", afirmou a Agência Nacional de Gestão de Emergências (NEMA) em um comunicado.

A agência informou ainda que 66 pessoas foram hospitalizadas e que as autoridades dos serviços de emergências estão negociando com os líderes da comunidade para tentar reduzir a tensão e entrar na localidade.

"O presidente Tinubu descreve o incidente como algo muito infeliz, perturbador e doloroso, expressando indignação e pesar pela trágica perda de vidas nigerianas", afirmou a presidência em um comunicado.

As Forças Armadas da Nigéria recorrem com frequência a bombardeios aéreos em sua luta contra as milícias que operam no noroeste e nordeste do país, cenário de um conflito com jihadistas há 14 anos.

pma/fvl/cpy/dbh/zm/fp