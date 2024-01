Arsenal vence Luton com gol nos acréscimos e segue firme na liderança do Inglês

O Arsenal conseguiu uma vitória suada fora de casa sobre o Luton Town por 4 a 3, graças a um gol nos acréscimos do segundo tempo de Declan Rice, que garantiram três pontos para manter o time londrino firme na liderança do Campeonato Inglês, nesta terça-feira (5), pela 15ª rodada.

Por sua vez, o Luton permanece na 17ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento.

Em um jogo com duas viradas no placar, o Arsenal saiu na frente no primeiro tempo com Gabriel Martinelli (20') e os donos da casa conseguiram o empate cinco minutos depois com Gabriel Osho (25'), mas Gabriel Jesus (45') garantiu a vantagem dos 'Gunners' antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Luton chegou à virada com gols de Elijah Adebayo (49') e Ross Barkley (57'), até que Kay Havertz (60') e Rice (90'+7) garantiram a vitória do time londrino.

Em outro jogo desta terça-feira, o Wolverhampton (12º) bateu o Burnley (19º) por 1 a 0, com um gol do sul-coreano Hee-Chan Hwang.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: