Antigos 'captadores de vento' do Irã enfrentam o calor de maneira natural

No coração do Irã, o termômetro frequentemente ultrapassa os 40 ºC. No entanto, essas temperaturas extremas são mais fáceis de suportar com as torres de vento, ancestrais ecológicos dos sistemas de climatização, nos quais os arquitetos estão cada vez mais interessados. Localizada não muito longe da Rota da Seda, a cidade de Yazd é uma das mais quentes do mundo. Cercada por dois desertos, seus verões são escaldantes e a chuva é muito, muito escassa. Os habitantes aprenderam a se adaptar com um método inventado há mais de 2.500 anos, quando o Império Persa dominava o Oriente Médio.

Yazd é "um testemunho vivo do uso inteligente dos recursos disponíveis limitados necessários para sobreviver no deserto", explica a Unesco, que em 2017 incluiu esta cidade em sua lista de Patrimônio Mundial. Com 530.000 habitantes, Yazd é "uma fonte de inspiração para a nova arquitetura, confrontada com os desafios da sustentabilidade", acrescenta a organização da ONU. Yazd é especialmente conhecida por seus cerca de 700 "badgirs" ("captadores de vento" em farsi), elegantes torres que se destacam entre os telhados planos do centro histórico. "Os badgirs desempenharam um papel essencial na prosperidade da cidade. Durante séculos, antes da eletricidade ser inventada, eles permitiam resfriar as residências. Graças a eles, as pessoas viviam confortavelmente", explica Abdolmajid Shakeri, responsável pelo Ministério do Patrimônio da província de Yazd. Essas torres, que se assemelham a chaminés alongadas de quatro lados, têm grandes fendas verticais e vários dutos em seu interior. Permitem a entrada do menor sopro de ar fresco nas residências, enquanto o ar quente, sob pressão, é forçado a sair. Esse método de refrigeração é "totalmente limpo, pois não utiliza eletricidade nem materiais poluentes", destaca Majid Oloumi, diretor do jardim Dowlat-Abad, onde há um badgir de 33 metros, o mais alto do mundo.

Arquitetos de todo o mundo estão se inspirando nessas torres, como o franco-iraniano Roland Dehghan Kamaraji, radicado em Paris, que estudou profundamente seu funcionamento. Segundo ele, esses elementos "demonstram que a simplicidade pode ser um atributo essencial da sustentabilidade, desmentindo a ideia difundida de que as soluções sustentáveis precisam ser necessariamente complexas ou de alta tecnologia". Entre os projetos mais representativos, ele cita o de Masdar City, nos Emirados Árabes Unidos, cujos "edifícios são projetados para aproveitar a ventilação natural para resfriamento, assim como os badgirs".

Em Melbourne, Austrália, o Council House 2 também possui um sistema de resfriamento passivo, assim como o Eastgate Centre de Harare (Zimbábue), que "é inspirado nos termiteiros, um método semelhante ao dos badgirs". Em Yazd, as torres e as residências tradicionais são feitas de adobe, à base de argila e barro, dois eficazes isolantes térmicos. A cidade velha de Yazd, bem preservada, é composta por vielas estreitas e "sabats", passagens parcialmente cobertas que protegem do sol. Um urbanismo que contrasta com o da cidade moderna, com avenidas longas e retas.