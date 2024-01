Torino vence Atalanta (3-0) no encerramento da 14ª rodada do Italiano

Com dois gols do colombiano Duván Zapata e outro do paraguaio Antonio Sanabria o Torino conquistou uma vitória de 3 a 0 sobre a Atalanta nesta segunda-feira (4), na partida que encerrou a décima quarta rodada da Serie A italiana.

O atacante colombiano do 'Toro' não teve pena de seu antigo clube, e balançou as redes aos 22 minutos do primeiro tempo e nos acréscimos da partida (90'+5), embora tenha optado por não comemorar os gols.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

'Toni' Sanabria aumentou o placar marcando o segundo gol, de pênalti.