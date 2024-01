Rockstar Games publica trailer de 'Grand Theft Auto 6' e marca lançamento para 2025

O lançamento do primeiro vislumbre do GTA 6, programado para terça à noite, teve que ser antecipado devido a um vazamento.

Um vídeo divulgado pela empresa no YouTube, antes do previsto devido a um vazamento, mostra que o jogo será ambientado na fictícia Vice City, inspirada em Miami, e apresentará, pela primeira vez, um personagem feminino como protagonista.

O estúdio Rockstar Games lançou nesta segunda-feira (4) o primeiro trailer oficial do tão esperado jogo "Grand Theft Auto 6", popularmente conhecido como 'GTA', dez anos após o lançamento do último título da adorada série de videogames, e marcou seu lançamento para 2025.

"Nosso trailer vazou, então veja a versão real", escreveu a Rockstar Games, desenvolvedora do jogo, em uma mensagem no YouTube.

O vídeo acumulou cerca de dois milhões de curtidas em seus primeiros 30 minutos online.

Lançado há uma década, GTA 5 vendeu cerca de 190 milhões de cópias, de acordo com a Take-Two Interactive (do conglomerado Rockstar), tornando-se o videogame mais vendido nos Estados Unidos na última década, com base nas vendas unitárias.

A franquia completa do GTA vendeu 410 milhões de cópias até o momento, segundo a Take-Two.

O analista da Wedbush, Nick McKay, estima que o quinto jogo, somado a uma expansão multijogador massivo online, gerou quase US$ 10 bilhões (R$ 49 bilhões) em receitas.

Com o enorme sucesso de vendas, também veio uma onda de controvérsias. Críticos do título acusaram o jogo de glorificar a violência e incentivar os jogadores a adotar comportamentos criminosos. Executivos da Take-Two negaram essas acusações.