Reino Unido: em crise de popularidade, Sunak anuncia medidas para restringir imigração

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, afirmou hoje que a imigração no país está muito alta, e que adotará "medidas radicais" para derrubá-la. Em sua conta na rede social "X", o britânico disse que estas ações "garantirão que a imigração beneficie sempre o Reino Unido". As mudanças atingem e limitam inclusive a imigração legal ao país.

Uma das ações proíbe que estudantes de outros continentes levem suas famílias ao Reino Unido, a menos em casos específicos de pós-graduação. Outra medida, menos detalhada, prevê uma redução do fluxo de estrangeiros que cortem empregos de cidadãos britânicos.

Os anúncios vem em meio a pesquisas desastrosas de popularidade do líder britânico. Segundo a Bloomberg, Sunak presidiu um "ano de declínio" que causou uma "implosão" no voto conservador, colocando o Partido Trabalhista da oposição firmemente no caminho do poder, de acordo com uma análise aprofundada das pesquisas realizadas no Reino Unido nos últimos 18 meses realizado pela JL Partners.