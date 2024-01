Reino Unido eleva salário mínimo para se obter visto de trabalho

A partir da próxima primavera no hemisfério norte, subirá a 38.700 libras (48.800 dólares ou 240 mil reais), similar à média salarial do trabalho em tempo integral, frente às 26.200 libras atuais (33 mil dólares ou 162 mil reais).

O ministro do Interior, James Cleverly, anunciou no Parlamento um ajuste significativo que impedirá os trabalhadores do setor sanitário de trazerem familiares e aumentará o salário mínimo anual exigido para trabalhar no Reino Unido em outros setores.

O governo britânico, liderado pelos conservadores, anunciou, nesta segunda-feira (4), o aumento de 47% do salário mínimo necessário para obter um visto de trabalho, como parte de uma série de medidas para reduzir a imigração líquida nos próximos anos.

O governo de Rishi Sunak, amplamente superado nas pesquisas pela oposição trabalhista com vistas às eleições do ano que vem, se esforça para adotar uma política linha dura para reduzir a imigração, tanto legal como ilegal.

Cleverly prometeu no Parlamento "a maior redução" já registrada da imigração líquida e revelou uma série de medidas que permitirão que, nos próximos anos, cheguem ao Reino Unido "300.000 pessoas a menos do que no ano passado".

Segundo as estatísticas oficiais publicadas no final de novembro, a imigração líquida (diferença entre a chegada e saída de estrangeiros) subiu a 745.000 pessoas no ano passado, muito acima da estimativa inicial de 606.000.

