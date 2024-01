Próximo de voltar às quadras, Nadal minimiza expectativas para temporada 2024

O tenista espanhol Rafael Nadal, cujo retorno às quadras está previsto para o início de janeiro em Brisbane, depois de quase um ano afastado por lesão, minimizou nesta segunda-feira (4) as expectativas para a temporada 2024.

"Espero, primeiro, sentir outra vez o nervosismo, a empolgação, esses medos, essas dúvidas. E espero não esperar nada, na verdade. Ter a capacidade de não exigir de mim o que exigi durante toda a minha carreira", confessou Nadal em um vídeo publicado em suas redes sociais, no qual expõe seus sentimentos, seus temores e seus desejos a pouco menos de um mês de voltar a competir.

"Tenho e tive medo de anunciar as coisas porque, no final, é um ano sem competir. E é uma operação de quadril, mas o que mais me preocupa não é o quadril, e sim todo o resto", explicou o espanhol, de 37 anos, que passou por cirurgia no local este ano.