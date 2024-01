Presidente do CICV pede 'solução política' em Gaza, onde sofrimento de população é 'intolerável'

"Enfrentamos uma situação que não se resolverá enviando mais caminhões" de ajuda humanitária, insistiu, indicando que as mulheres, crianças e idosos que viu em Gaza "não tem para onde ir".

Spoljaric pediu que as duas partes busquem soluções "que não sejam militares" para aliviar o "imenso sofrimento" das populações palestinas e israelenses.

Em sua chegada a Gaza, a chefe do CICV escreveu no X (antigo Twitter) que o sofrimento da população era "intolerável" em Gaza e fez um apelo urgente "para que os civis sejam protegidos em conformidade com as leis da guerra e para que a ajuda possa entrar sem obstáculos".

"Os reféns devem ser libertados e o CICV deve ser autorizado a visitá-los com total segurança", acrescentou.

Após uma trégua de sete dias, os combates entre o Exército israelense e o Hamas recomeçaram em 1º de dezembro.

Desde o início dos bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, em resposta ao ataque sem precedentes executado em 7 de de outubro pelo Hamas em território israelense, mais de 15.500 pessoas, incluindo muitos civis, morreram, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.