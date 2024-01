Presidente do CICV denuncia sofrimento 'intolerável' da população de Gaza

"Os reféns devem ser libertados e o CICV deve ser autorizado a visitá-los com total segurança", acrescentou.

"Cheguei em Gaza, onde o sofrimento da população é intolerável. Reitero o nosso apelo urgente para que os civis sejam protegidos de acordo com as leis da guerra e para que a ajuda possa entrar sem obstáculos", afirmou Spoljaric na rede social X.

A presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Mirjana Spoljaric, chegou nesta segunda-feira (4) na Faixa de Gaza, onde denunciou o sofrimento "intolerável" da população.

O CICV também anunciou que Spoljaric visitará Israel "nas próximas semanas".

Segundo o CICV, a viagem a Gaza tem o objetivo de "promover os esforços para aliviar o grande custo humanitário que o atual conflito está fazendo com que os civis paguem". Após uma trégua, os combates entre o Exército israelense e o Hamas recomeçaram em 1º de dezembro.

Desde o início dos bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, em resposta ao ataque sem precedentes executado em 7 de de outubro pelo Hamas em território israelense, mais de 15.500 pessoas, incluindo muitos civis, morreram, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

Durante o ataque do movimento islamista palestino, 1.200 pessoas, em sua maioria civis, morreram e quase 240 foram sequestradas e levadas para a Faixa de Gaza, segundo as autoridades.

Spoljaric se reunirá com a equipe do CICV em Gaza e visitará o hospital europeu, onde as equipes médicas da Cruz Vermelha realizam cirurgias ao lado de profissionais de saúde da região.

