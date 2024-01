Poucos países têm planos reais de abandonar os combustíveis fósseis, diz relatório

A maioria dos países que almejam a neutralidade de carbono ainda não anunciou planos para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis, alertou um grupo de especialistas sobre o clima nesta segunda-feira (4).

O relatório do grupo 'Net Zero Tracker' foi publicado por ocasião da COP28 em Dubai, e uma das questões cruciais é se as nações aceitarão reduzir ou eliminar gradualmente os combustíveis fósseis, principal fonte de emissões dos gases de efeito estufa que aquecem o planeta.

De acordo com o grupo, cerca de 150 países se comprometeram a alcançar a neutralidade das emissões, cobrindo 88% de todos os gases de efeito estufa em todo o mundo.