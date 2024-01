Petróleo mantém viés de baixa e deixa Opep+ sob pressão

As cotações do petróleo registraram sua terceira baixa consecutiva nesta segunda-feira (4) desde que a Opep+ anunciou novos cortes de produção, uma reação que põe sob pressão esta aliança, que está ficando sem munição para sustentar os preços.

Em Londres, o preço do barril Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro recuou 1,07%, fechando a 78,03 dólares. Em Nova York, o barril do West Texas Intermediate (WTI) para entrega em janeiro perdeu 1,39%, para 73,04 dólares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde que a Opep e seus aliados da Opep+ anunciaram os cortes na quinta-feira, após sua reunião ministerial, o WTI acumulou perdas superiores a 6%.