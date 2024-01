Dezenas de tanques israelenses entraram nesta segunda-feira (4) no sul da Faixa de de Gaza, onde o Exército expandiu a ofensiva terrestre contra o Hamas, apesar da presença de centenas de milhares de civis e do aumento das tensões na região.

DUBAI:

Apesar das restrições, jovens erguem a voz por Gaza na COP28

A palavra "solidariedade" aparece escrita nas suas faixas e muitas vezes usam lenços de estilo beduíno amarrados ao pescoço: os jovens ambientalistas, que participam todos os anos nas conferências climáticas da ONU, têm em Dubai um novo motivo para protestar: a guerra em Gaza.

CARACAS:

Venezuela apoia criação de província em área reivindicada da Guiana

Mais de 95% dos eleitores que participaram em um referendo no domingo (3) na Venezuela sobre Essequibo, território que o país reivindica da vizinha Guiana, apoiaram a proposta de criar uma província nesta região rica em petróleo.

DUBAI:

Presidente da COP28 diz que confia na ciência do clima após críticas

O presidente da COP28, o emiradense Sultan Ahmed Al Jaber, afirmou nesta segunda-feira (4) que respeita as recomendações científicas sobre a mudança climática, após o vazamento de um vídeo em que ele questiona a necessidade de abandonar os combustíveis fósseis.

ITTOQQORTOORMIIT:

Inuítes da Groenlândia sob a ameaça das mudanças climáticas

O estrondo da queda dos icebergs no mar azul-turquesa do leste da Groenlândia é o som de um dos ecossistemas mais importantes do planeta cambaleando à beira do abismo.

LIMA:

A periferia pobre do Peru e sua pegada de carbono mínima

Sofía Llocclla Pellaca desce a pé um morro sem iluminação em Lima. Ela não come carne durante a semana, cozinha a gás ou lenha e capta água da neblina - uma rotina de uma aliada involuntária na luta contra o aquecimento global.

DUBAI:

Créditos de carbono crescem sem regulamentação clara, alertam ONGs

Uma das principais discussões da COP28 são os créditos de carbono, uma "ideia nova e ousada", nas palavras do enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, mas sem regulamentação internacional, o que gera críticas das organizações ambientais.

CHORNOBAIVKA, Ucrânia:

Pesquisadores ucranianos avaliam o primeiro ecocídio atribuído ao Exército russo

Sob o olhar de um promotor ucraniano, dezenas de pesquisadores com coletes e blocos de notas, cavam buracos e fotografam o solo marcado por bandeirolas vermelhas perto de Kherson, no sul da Ucrânia, com o objetivo de atribuir um crime ambiental às forças russas.

Por Florent VERGNES

WASHINGTON:

Ajuda à Ucrânia se esgotará no fim do ano, alerta a Casa Branca

A diretora de Orçamento da Casa Branca alertou, nesta segunda-feira (4), ao Congresso dos Estados Unidos que não chegar a um acordo sobre novos fundos para a Ucrânia antes do fim do ano "enfraqueceria" Kiev no campo de batalha.

VESOUL:

Chileno Zepeda, julgado na França, nega ter matado ex-namorada japonesa

O chileno Nicolás Zepeda, julgado em apelação na França pelo assassinato da sua ex-namorada japonesa Narumi Kurosaki, negou nesta segunda-feira (4) tê-la matado, no início do novo julgamento em Vesoul (leste) deste caso de grande repercussão.

PARIS:

Autor de atentado em Paris 'assume' os fatos e teria agido 'sozinho'

O homem radicalizado que esfaqueou até a morte um turista em Paris, perto da Torre Eiffel, no sábado (2) "assume e reivindica plenamente o seu gesto", informou nesta segunda-feira (4) uma fonte próxima da investigação, especificando que "tudo sugere que agiu sozinho".

PARIS:

França descarta mudanças na abertura dos Jogos, apesar de ameaça terrorista

A ministra dos Esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra, afirmou nesta segunda-feira (4) que, a pesar da ameaça terrorista, não pensa na "hipótese" de mudar o percurso original da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que será realizada sobre o rio Sena.

PADANG:

Erupção do vulcão Marapi provoca 11 mortes na Indonésia

Ao menos 11 pessoas morreram e 12 continuam desaparecidas após a erupção do vulcão Marapi, na região oeste da Indonésia, anunciaram nesta segunda-feira (4) os serviços de emergência após uma noite de buscas, durante a qual resgataram três montanhistas.

ESTOCOLMO:

Problemas de produção freiam venda mundial de armas, diz estudo

As receitas dos principais fornecedores de armas do mundo diminuíram em 2022, devido a problemas de produção que os impediram de atender ao aumento da demanda, ampliada, entre outros motivos, pela guerra na Ucrânia, revelou um estudo publicado nesta segunda-feira.

Por Johannes LEDEL

MONTEVIDÉU:

Vivos e mortos na tragédia dos Andes: um novo filme conta 'a história global'

Pablo Vierci nunca se esquecerá de quando ouviu os 16 nomes. Eles estavam vivos, dois meses depois da queda de um avião nos Andes. Meio século depois, um filme sobre sua incrível epopeia também homenageia os 29 que morreram.

PARIS:

Julia Roberts quer cheeseburgers e bebidas em seu apocalipse

A atriz Julia Roberts, protagonista do filme "O Mundo Depois de Nós", afirma que o fim do mundo seria um bom momento para aproveitar, com direito a cheeseburgers e bebidas alcoólicas.

PARIS:

Quando as fezes se tornam remédios

As empresas biofarmacêuticas desenvolvem cada vez mais medicamentos baseados em matéria fecal, aproveitando os bilhões de microrganismos que habitam o intestino humano.

SÃO PAULO:

Botafogo: guia para um desastre histórico que enterrou o sonho do campeonato

Foi líder do Brasileirão por 31 jogos e tinha 13 pontos de vantagem sobre o adversário mais próximo. Mas um final de campanha incomum, talvez nunca visto antes no mundo do futebol, privou o Botafogo do terceiro título do campeonato.

(fbl BRA Botafogo, a ser transmitida)

