Patrick Kluivert não é mais técnico do clube turco Adana Demirspor

O ex-jogador da seleção holandesa, de 47 anos, que já foi diretor de futebol do Paris Saint-Germain (2016-2017), assumiu no verão europeu o comando da equipe turca, depois de ter sido treinador da seleção de Curaçao. Foi sua primeira experiência como treinador de um clube.

"Nos separamos por comum acordo do nosso treinador, o Sr. Patrick Kluivert. Gostaríamos de agradecer ao Sr. Kluivert e à sua comissão pela sua contribuição para o nosso clube e desejar-lhe sucesso para o resto da sua carreira", disse o clube de Adana (sul da Turquia) em sua conta do X (antigo Twitter).

O clube Adana Demirspor anunciou nesta segunda-feira (4) a saída do treinador holandês Patrick Kluivert, que chegou em julho e cuja equipe, embora 5ª colocada no campeonato turco, venceu apenas um dos últimos seis jogos.

O ex-jogador do Ajax e do Barcelona teve um bom início de temporada no Adana, que conta com Mario Balotelli, M'Baye Niang, Younès Belhanda e Benjamin Stambouli.

Mas sua equipe sofreu uma derrota por 3 a 2 em casa no sábado diante do Samsunspor, time que luta na parte inferior da tabela. O revés ocorreu após três empates consecutivos.

O clube, que obteve apenas uma vitória nos últimos seis jogos, enfrenta o Galatasaray na sexta-feira.

