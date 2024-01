Participação em referendo sobre Essequibo supera metade do eleitorado da Venezuela

Mais de 10,4 milhões de eleitores participaram do referendo realizado no domingo por Caracas sobre o território de Essequibo, que a Venezuela disputa com a Guiana, anunciou, nesta segunda-feira (4), a autoridade eleitoral, depois de uma confusão criada na véspera sobre os números da participação.

O presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Elvis Amoroso, ao lado do presidente Nicolás Maduro e de outras altas autoridades venezuelanas, retificou o número depois de uma confusão sobre o dado de participação no processo, com o qual o governo busca reivindicar uma reclamação centenária sobre esta área de 160.000 km2, rica em petróleo e recursos naturais.

"Informamos ao povo da Venezuela que tivemos uma participação muito significativa de 10.431.907 venezuelanos", afirmou Amoroso, comemorando uma adesão "sem precedentes" à consulta.