ONU alerta que uma situação ainda mais 'infernal' se avizinha em Gaza

A situação que se avizinha na Faixa de Gaza é "ainda mais infernal", alertou, nesta segunda-feira (4), uma dirigente da ONU devido aos bombardeios que Israel lança no sul do território e que podem impedir a chegada de ajuda humanitária à população.

Desde que foram retomadas as hostilidades, em 1º de dezembro, após uma trégua de sete dias, "as operações militares israelenses se estenderam para o sul de Gaza, obrigando outras dezenas de milhares de pessoas a fugir para espaços cada vez mais concentrados, com uma necessidade desesperada de alimentos, água, refúgio e segurança", disse, por meio de nota, Lynn Hastings, coordenadora humanitária da ONU para os territórios palestinos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não se dão as condições necessárias para fazer a ajuda chegar à população de Gaza. Embora pareça impossível, uma situação ainda mais infernal, à qual as operações humanitárias não vão poder responder, está prestes a se desencadear", acrescentou.