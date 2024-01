OMS diz que Exército israelense lhe pediu para esvaziar armazém no sul de Gaza em 24h

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, criticou, nesta segunda-feira (4), uma ordem do Exército israelense para esvaziar, no prazo de 24 horas, um armazém de material médico no sul da Faixa de Gaza.

"Hoje, a OMS recebeu uma notificação das Forças de Defesa de Israel para que retiremos as provisões do nosso armazém médico no sul da Faixa de Gaza em um prazo de 24 horas, pois as operações terrestres o tornarão inutilizável", escreveu Tedros Adhanom na plataforma X (antigo Twitter).

"Pedimos a #Israel que retire esta ordem e tome todas as medidas possíveis para proteger os civis e as infraestruturas civis, incluindo os hospitais e as instalações humanitárias", acrescentou.