OMS contesta ordem do Exército israelense de esvaziar armazém no sul de Gaza em 24h

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou, nesta segunda-feira (4), que o exército israelense lhe pediu para esvaziar, em 24 horas, um armazém de material médico no sul da Faixa de Gaza, "pois operações no terreno o deixarão inutilizável".

"Pedimos a #Israel que retire esta ordem e tome todas as medidas possíveis para proteger os civis e as infraestruturas civis, incluindo os hospitais e as instalações humanitárias, acrescentou Tedros Adhanom em postagem na rede social X (antigo Twitter).