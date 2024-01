Nicarágua retira seu embaixador na Argentina antes da posse de Milei

Autoridades nomeadas por Milei afirmaram que excluíram Ortega, assim como os presidentes de Cuba, Venezuela e Irã, dos convites para a cerimônia da posse.

Milei também disse que não promoverá "relações com os comunistas, nem com Cuba, nem com a Venezuela, nem com a Coreia do Norte, nem com a Nicarágua, nem com a China".

bur-fj/tm/aa/mvv