Mundo poderá superar limite de 1,5 ºC de aquecimento em sete anos (estudo)

O mundo poderá superar o limite de 1,5 ºC de aquecimento em apenas sete anos se as emissões de CO2 continuarem aumentando, advertiram os cientistas em um estudo que será publicado nesta terça-feira.

O estudo do Global Carbon Project avalia que há 50% de risco de que o aquecimento do planeta supere 1,5 ºC em relação à era pré-industrial, o limite estabelecido no Acordo de Paris, até 2030.