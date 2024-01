Israel relata mortes de mais três soldados em Gaza

O Exército de Israel anunciou nesta segunda-feira as mortes de três soldados nos combates na Faixa de Gaza, o que eleva a 75 o número de militares do país que morreram desde o início da ofensiva terrestre no território em 27 de outubro.

Os três soldados morreram no domingo. O balanço total de integrantes das Forças Armadas mortos desde o ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro chega a 401, segundo o Exército.

A grande maioria morreu no dia do ataque surpresa do movimento islamista.