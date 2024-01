Investigadores ucranianos avaliam primeiro ecocídio atribuído ao Exército russo

Sob o olhar de um promotor ucraniano, dezenas de investigadores com coletes e cadernos cavam buracos e fotografam o solo demarcado com bandeirolas vermelhas perto de Kherson, no sul da Ucrânia, com o objetivo de atribuir um crime ambiental às forças russas.

O caso investiga as consequências da destruição com explosivos da represa de Kakhovka, às margens do rio Dinieper, em 6 de junho. O rompimento de parte da estrutura provocou grandes inundações no sul do país, deixou dezenas de mortos e causou danos avaliados em bilhões de dólares, segundo a ONU.

Moscou e Kiev trocam acusações pela catástrofe, mas a represa está em uma região controlada pelos russos e o Exército ucraniano acredita que a Rússia tentou frear uma contraofensiva inundando a região.

"Somos pioneiros", afirma o promotor Ignatenko, de 32 anos. "Vamos usar todos os métodos possíveis para colher provas".

À frente de uma equipe de ecologistas sob a supervisão da polícia científica, ele aponta para um lugar no mapa: "Nosso próximo ponto será neste bairro de Kherson".

Recém-chegada de Kiev, uma integrante da equipe se preocupa: "Você está louco! Eu não vou lá! É perigoso demais".

Situada na margem direita do Dnieper, Kherson foi bombardeada sem trégua desde que as forças russas se retiraram da cidade, no fim de 2022.