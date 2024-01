Hamas nega 'mentiras' sobre estupros durante seu ataque a Israel

O Hamas declarou, nesta segunda-feira (4), que "rejeita" as acusações de que seus combatentes cometeram "estupros" e atos de violência sexual durante seu sangrento ataque de 7 de outubro contra Israel, classificando-as como "mentiras".

Naquele dia, militantes do Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas em Israel, em sua maioria civis, segundo as autoridades. Também sequestraram e levaram para a Faixa de Gaza 240 pessoas, das quais 137 seguem mantidas reféns reféns, de acordo com o exército israelense.

Como retaliação, Israel bombardeia desde então Gaza. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa Gaza, esses ataques já deixaram 15.899 mortos, 70% deles mulheres e menores de 18 anos.