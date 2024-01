Governo do Hamas registra 15.899 mortes na guerra em Gaza

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou nesta segunda-feira (4) que 15.899 pessoas morreram nos bombardeios israelenses na Faixa de Gaza desde o início da guerra em 7 de outubro, com 70% de mulheres e menores de 18 anos entre as vítimas.

O porta-voz do ministério, Ashraf al Qidreh, afirmou que as operações militares israelenses efetuadas em resposta ao violento ataque do Hamas em Israel também deixaram 42.000 feridos.

