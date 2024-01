General russo morre em zona de combate na Ucrânia

"O general de brigada Vladimir Zavadski, subcomandante do 14º Corpo de Exército da Frota do Norte, morreu em um posto de combate na área da operação especial" na Ucrânia, disse o governador Alexander Gusev no Telegram, sem dar detalhes sobre as circunstâncias da morte.

De acordo com vários canais russos do Telegram próximos ao Exército, o oficial morreu em 28 de novembro, quando pulou em uma mina perto do front.

Vários membros de alta patente do Exército russo morreram desde o início da ofensiva na Ucrânia, em fevereiro de 2022, e as suas mortes nem sempre foram confirmadas por fontes oficiais.

Desde outubro, as tropas russas executam uma ofensiva no leste da Ucrânia. Os russos atacam em particular o nordeste, na zona de Kupyansk e no leste, onde tentam cercar a cidade industrial de Avdiivka.

