França descarta mudanças na abertura dos Jogos, apesar de ameaça terrorista

A ministra dos Esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra, afirmou nesta segunda-feira (4) que, a pesar da ameaça terrorista, não pensa na "hipótese" de mudar o percurso original da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que será realizada sobre o rio Sena.

"Não temos um plano B. Existe um plano A, no qual estão contemplados vários planos alternativos", disse Oudéa-Castéra à rádio France Inter.

Um jovem francês, filho de pais iranianos e monitorado por sua radicalização islamita e seus problemas mentais, assassinou um turista alemão na noite do último sábado com uma faca e um martelo e feriu outras duas pessoas no distrito XV de Paris, perto da Torre Eiffel.