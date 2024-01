Exército israelense afirma que atua com força no sul de Gaza

O Exército de Israel afirmou nesta segunda-feira que atua "com força" nos arredores da localidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, submetida a intensos bombardeios e perto da qual os tanques do país começaram a entrar.

As tropas israelenses iniciaram em 27 de outubro uma ofensiva terrestre no norte do pequeno território e agora anunciaram a expansão das operações terrestres contra o Hamas para "toda a Faixa de Gaza".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ha-gab/ayv/pc/meb/fp/aa